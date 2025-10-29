„Korea Night" bringt globale Biotech-Leader beim BIO Europe 2025 zusammen

WIEN, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), Korea Pharmaceutical and Bio–Pharma Manufacturers Association (KPBMA), Korea Exchange (KRX) und Korea Institute of Toxicology (KIT) richten gemeinsam am Abend des 3. November – dem Eröffnungstag der BIO Europe 2025, der größten europäischen Partnering-Konferenz im Biotechnologie-Bereich – die „Korea Night" aus und heißen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Europa und der ganzen Welt willkommen.

Seit ihrem Start im Jahr 1995 gilt die BIO Europe neben der BIO USA als eine der führenden Partnering-Veranstaltungen der Biotechnologie weltweit. In diesem Jahr findet sie vom 3. bis 5. November 2025 in Wien (Österreich) statt, mit erwarteter Teilnahme multinationaler Pharma- und Biotechunternehmen aus über 60 Ländern. Auch die „Korea Night" wird voraussichtlich mehr als 200 Teilnehmende der globalen Bio-Pharma-Industrie anziehen.

In diesem Jahr geht die „Korea Night" über einen rein Networking-Empfang hinaus und umfasst Seminar-Sessions, die den Kapitalmarkt Koreas vorstellen sowie Koreas KI-gestützte Wirkstoffforschung und Big-Data-Plattform-Fähigkeiten präsentieren.

Session 1 „Korea Capital Market Spotlight" stellt den Börsennotierungsprozess für ausländische Unternehmen, darunter auch europäische, auf dem koreanischen Aktienmarkt sowie die KOSDAQ IPO-Verfahren vor und zielt darauf ab, den Kapitalmarkt Koreas globalen Biotech- und Pharmaunternehmen näherzubringen.

Session 2 „Korea AI • Data Platform Collaboration Research" beleuchtet Koreas fortschrittliche KI-Technologien und innovative Big-Data-Plattformen, zeigt die KI-gestützte Wirkstoffentdeckung sowie den aktuellen Stand der Plattform-Entwicklung und lädt zur aktiven Kooperation mit der globalen Pharma- und Biotechnologie-Industrie ein.

Session 3 „Korea Night Reception" bringt zentrale Vertreter Koreas sowie der globalen Pharma- und Biotech-Branche zusammen, bietet Gelegenheit zur Erkundung neuer Geschäftspartnerschaften und zur Förderung von Networking und Zusammenarbeit.

Die Anmeldung zur „Korea Night" ist online (https://forms.gle/Pw9SNLVN1jQq3ATj6) bis zum 29. Oktober um 11:30 Uhr (KST) möglich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807081/Korea_Night__Poster.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/korea-night-bringt-globale-biotech-leader-beim-bio-europe-2025-zusammen-302597741.html