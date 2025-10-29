PAUKENSCHLAG bei Nordex! OpenAI forciert den KI-Energie-Hunger! Siemens Energy und Dividenden-Aktie RE Royalties profitieren. Gute Nachricht für die Energiebranche. OpenAI fordert von der US-Regierung einen stärkeren Ausbau der Energieinfrastruktur. Dem KI-Hunger hat Siemens Energie die 1.000 %-Rally zu verdanken. Doch Analysten warnen vor den kommenden Quartalszahlen. …



