    'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie

    • Ukraine könnte Nichtangriffsgarantie prüfen
    • Hohe Hürden bei Verhandlungen bleiben bestehen
    • Eskalation des Krieges bei starren Positionen möglich

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie:

    "Auch wenn die Ukraine die schlechteste aller Erfahrungen mit russischen Versprechungen machte, könnte eine solche Nichtangriffsgarantie zum Baustein eines Friedensabkommens mit der Ukraine und der Nato werden. Freilich bleiben hohe Hürden bestehen: etwa die russische Lesart, wonach die Nato das Land einzukesseln versucht. Die Ukraine wiederum weigert sich, auf Staatsgebiet zu verzichten und den Aggressor zu belohnen. Sind solche Positionen verhandelbar? Gegenfrage: Ist eine Eskalation des Ukrainekrieges vermeidbar, wenn beide Seiten so weitermachen wie bisher?"/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
