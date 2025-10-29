    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Uljanowsk: Treibstofflager von Drohnen angegriffen.
    • NS-Oil-Reservoirs betroffen, Brände sichtbar.
    • Russland meldet Abschuss von 57 Drohnen.
    Medien - Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ULJANOWSK (dpa-AFX) - In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen.

    Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.

    Die Ukraine verteidigt sich mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./bal/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

