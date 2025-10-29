    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Vertragsverlängerung von Bosch-Chef Hartung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bosch-Chef Hartung verlängert Vertrag trotz Herausforderungen.
    • Geschäftsmodell in Deutschland nicht mehr tragfähig.
    • Internationalisierung des Konzerns mit schwächeren Wurzeln.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Vertragsverlängerung von Bosch-Chef Hartung:

    "Das Geschäftsmodell von Bosch, alleinstehende Technologie in hoher Qualität und Stückzahl zu bauen, funktioniert zumindest am teuren Standort Deutschland nicht mehr. Aus Bosch wird in den nächsten Jahren ein internationaler Konzern mit deutschen Wurzeln, aber die werden deutlich schwächer. Den ganz großen Einschnitt beim Personal hat Hartung lange vor sich hergeschoben. Die eigene Vertragsverlängerung ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass er jetzt die Grausamkeiten begeht, die keinem Unternehmenslenker Spaß machen./yyzz/DP/he





