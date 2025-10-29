    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu ZDF/Hamas

    Für Sie zusammengefasst
    • ZDF finanziert Hamas-Terroristen mit Gebühren.
    • Linkes Milieu ignoriert Israels Existenzrecht.
    • Politische Konsequenzen beim ZDF unwahrscheinlich.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu ZDF/Hamas:

    "Hamas-Terroristen, bezahlt von deutschem Gebührenzahlergeld. Hamas-Lehrer, finanziert von deutschem Steuerzahlergeld. Niemand sah hin. Der ZDF-Skandal wirft ein Schlaglicht darauf, wie bereitwillig man sich hierzulande vor den Karren von Mördern spannen ließ. Weil es ins Weltbild eines linken Milieus passte, für die Israel die Inkarnation des Bösen ist, weil es kompromisslos sein Existenzrecht verteidigt. Dieses Milieu, darunter auch viele Kulturschaffende und TV-Prominente, schreibt gern offene Briefe, feiert sich selbst und cancelt jüdische Künstler. Ansonsten beklatscht es den Gratismut von Antisemitinnen wie der Gaza-Seglerin Greta. Ob man beim ZDF aus dem journalistischen Sündenfall lernt? Unwahrscheinlich, solange die Politik dort keine Konsequenzen erzwingt."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu ZDF/Hamas "Münchner Merkur" zu ZDF/Hamas: "Hamas-Terroristen, bezahlt von deutschem Gebührenzahlergeld. Hamas-Lehrer, finanziert von deutschem Steuerzahlergeld. Niemand sah hin. Der ZDF-Skandal wirft ein Schlaglicht darauf, wie bereitwillig man sich …