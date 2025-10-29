    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zur Aktivrente

    • 87% der Rentner arbeiten nicht, suchen Ehrenamt.
    • Ehrenamtliche halten Volkswirtschaft im unteren Bereich.
    • Aktivrente könnte Ehrenamt gefährden, kontraproduktiv.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Aktivrente:

    "Was machen eigentlich die 87 Prozent, die nicht nebenbei für Geld arbeiten? Hier kommt das Ehrenamt ins Spiel. Wer weder dauernd auf Reisen sein will oder kann noch im Lehnstuhl versauern möchte, aber auch nicht verarmt ist - also weitaus die meisten oder eben die schweigende Mehrheit, sucht sich eine sinnstiftende Tätigkeit vornehmlich im sozialen Bereich. Kein Bundespräsident hat bisher den Hinweis versäumt, dass unsere Volkswirtschaft zusammenbräche, gäbe es die vielen Ehrenamtlichen nicht, die sie vor allem im unteren Bereich am Laufen halten. Sie bekommen bestenfalls Entschädigung und ganz wenige von ihnen ein Bundesverdienstkreuz. Würde es darauf hinauslaufen, dass sich mehr Menschen für die Aktivrente statt für ein Ehrenamt entscheiden, wäre sie äußerst kontraproduktiv."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

