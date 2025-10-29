    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vor Trumps Südkorea-Besuch

    Nordkorea testet Raketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordkorea testet tieffliegende Marschflugkörper erfolgreich.
    • Test fand über dem Gelben Meer westlich der Halbinsel statt.
    • Waffentest kurz vor Trumps Besuch in Südkorea.

    PJÖNGJANG / SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere tieffliegende Marschflugkörper getestet. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die Flugkörper am Dienstag (Ortszeit) erfolgreich über dem Gelben Meer westlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.

    Der Waffentest erfolgte kurz vor dem Südkorea-Besuch von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt wiederholt behauptet, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein. Trump will heute sich heute unter anderem mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung treffen./fkr/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
