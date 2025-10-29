    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hamas

    Zwei weitere tote Geiseln geborgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamas vermeldet Bergung von zwei Geiseln im Gazastreifen.
    • Übergabe der Leichen an Israel unklar, Identifikation fehlt.
    • Israel reagiert mit Luftangriffen auf Hamas-Angriffe.

    GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben die Leichen von zwei weiteren Geiseln im Gazastreifen geborgen. Das teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, am späten Abend auf Telegram samt der Namen von zwei Entführten mit. In der Mitteilung steht jedoch nicht, ob die Leichen noch in der Nacht an Israel übergeben werden. Solange Israel Leichen von vermissten Geiseln nicht offiziell identifiziert hat und die Angehörigen nicht darüber informiert sind, veröffentlichen israelische Medien keine Namen.

    Zuvor hatte die Hamas angesichts einer erneuten Eskalation der Gewalt im Gazastreifen mitgeteilt, eine zunächst für Dienstagabend angekündigte Übergabe einer toten Geisel zu verschieben. Es handele sich um eine Reaktion auf "Verstöße der Besatzung (Israel)", hatten die Kassam-Brigaden mitgeteilt. Die Leiche sei bei Suchaktionen in einem Tunnel im Süden Gazas gefunden worden. Neue Angriffe Israels würden die Bergung und Rückgabe behindern.

    Israel hatte erneut Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Laut Verteidigungsminister Israel Katz reagierte die Regierung damit auf einen Angriff der Hamas auf israelische Soldaten sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Die Hamas wies eine Verantwortung für den Angriff auf die Soldaten zurück. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen./ln/DP/zb





    Verfasst von dpa-AFX
