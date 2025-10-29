    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE beginnt Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE setzt Spatenstich für Batteriespeicher in Gundremmingen.
    • Speicher mit 700 MWh für Solar- und Windstrom geplant.
    • Weitere Projekte: Solarpark und Gaskraftwerk in Planung.
    RWE beginnt Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    GUNDREMMINGEN (dpa-AFX) - Wenige Tage nach der Sprengung der Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks werden in Gundremmingen die Weichen für die Zukunft des Standortes gestellt. Der Energiekonzern RWE will am Mittwoch (13.30 Uhr) den symbolischen Spatenstich für Deutschlands größten Batteriespeicher setzten. Dazu werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und RWE-Chef Markus Krebber erwartet.

    Laut dem Energiekonzern wird der Speicher eine Kapazität von rund 700 Megawattstunden (MWh) haben. Solche Anlagen werden benötigt, um beispielsweise tagsüber bei Sonnenschein gewonnenen Solarstrom vorübergehend zu speichern und dann nachts abgeben zu können. Von Windrädern generierter Strom kann ebenso für Zeiten mit Windflaute gespeichert werden. RWE hat sich wegen der in Gundremmingen vorhandenen Energieinfrastruktur für den Standort unweit der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg entschieden.

    Weitere neue Projekte sind bereits in Planung

    Ferner plant RWE dort auf einer 55 Hektar großen Fläche einen Solarpark, der jährlich bis zu 70 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren kann. Dies würde laut dem Unternehmen die Versorgung von 20.000 Haushalten sicherstellen. Baubeginn ist im kommenden Jahr geplant.

    Ebenso wird in Gundremmingen ein Gaskraftwerk geplant, das in Zeiten geringer Windkraft und Dunkelheit regenerative Anlagen ersetzen könnte. Solche Spitzenlastkraftwerke sind auf den kurzfristigen Betrieb ausgelegt, wenn besonderes viel Energie benötigt wird.

    Am Samstag hatte RWE die 160 Meter hohen Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks (AKW) sprengen lassen. Der gesamte Rückbau des Kernkraftwerks wird noch bis in die 2030er Jahre dauern./uvo/DP/jha

    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 41,08 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 30,56 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -2,63 %/+24,15 % bedeutet.




