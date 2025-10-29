    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie entwickelt sich das Geschäft des Chemieriesen BASF?

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF berichtet über Q3-Umsatz und Gewinnentwicklung.
    • Konjunkturflaute belastet Chemieindustrie stark.
    • Sparprogramme und Umbau sollen gegengesteuert werden.
    Wie entwickelt sich das Geschäft des Chemieriesen BASF?
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF berichtet am Mittwoch, wie viel Umsatz und Gewinn das Ludwigshafener Dax -Unternehmen im dritten Quartal erzielt hat. BASF kämpft mit der Konjunkturflaute, die die gesamte Chemieindustrie spürt. Die Ludwigshafener versuchen mit milliardenschweren Sparprogrammen, geringeren Investitionen und einem Konzernumbau gegenzusteuern.

    Die Gewinnerwartungen für 2025 wurde Mitte des Jahres gesenkt. Für das Gesamtjahr erwartet BASF nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,3 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro. Eine Prognose zum Umsatz und Nettogewinn legte das Unternehmen bislang nicht vor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.760,00€
    Basispreis
    16,27
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.863,85€
    Basispreis
    16,27
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie sich die laufenden Sparbemühungen und die weltweite Wirtschaftsentwicklung auf das Geschäft des weltgrößten Chemiekonzern ausgewirkt haben, werden BASF-Chef Markus Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann in einer Telefonkonferenz (10 Uhr) darlegen.

    Im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatte BASF einen Umsatz von 15,7 Milliarden Euro erzielt. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn lag bei 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 287 Millionen Euro in den Büchern./glb/DP/jha

    DAX

    -0,28 %
    -0,23 %
    +2,08 %
    -0,92 %
    +24,52 %
    +84,63 %
    +110,44 %
    +126,00 %
    +3.753,38 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 43,41 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,74 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -14,77 %/+22,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wie entwickelt sich das Geschäft des Chemieriesen BASF? Der weltgrößte Chemiekonzern BASF berichtet am Mittwoch, wie viel Umsatz und Gewinn das Ludwigshafener Dax -Unternehmen im dritten Quartal erzielt hat. BASF kämpft mit der Konjunkturflaute, die die gesamte Chemieindustrie spürt. Die Ludwigshafener …