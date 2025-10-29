Wie entwickelt sich das Geschäft des Chemieriesen BASF?

Die Gewinnerwartungen für 2025 wurde Mitte des Jahres gesenkt. Für das Gesamtjahr erwartet BASF nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,3 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro. Eine Prognose zum Umsatz und Nettogewinn legte das Unternehmen bislang nicht vor.

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF berichtet am Mittwoch, wie viel Umsatz und Gewinn das Ludwigshafener Dax -Unternehmen im dritten Quartal erzielt hat. BASF kämpft mit der Konjunkturflaute, die die gesamte Chemieindustrie spürt. Die Ludwigshafener versuchen mit milliardenschweren Sparprogrammen, geringeren Investitionen und einem Konzernumbau gegenzusteuern.

Wie sich die laufenden Sparbemühungen und die weltweite Wirtschaftsentwicklung auf das Geschäft des weltgrößten Chemiekonzern ausgewirkt haben, werden BASF-Chef Markus Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann in einer Telefonkonferenz (10 Uhr) darlegen.

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatte BASF einen Umsatz von 15,7 Milliarden Euro erzielt. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn lag bei 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 287 Millionen Euro in den Büchern./glb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 43,41 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,74 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -14,77 %/+22,09 % bedeutet.



