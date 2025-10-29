Milliardengewinn im dritten Quartal?

Konzernchef Christian Sewing will die Deutsche Bank auch durch schlankere Hierarchien und mehr Einsatz von Künstlicher Intelligenz effizienter machen. Die Eigenkapitalrendite soll 2025 auf mehr als 10 Prozent steigen nach 4,7 Prozent im vergangenen Jahr. Die Zahl setzt den Gewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital und zeigt, wie effizient ein Unternehmen das Geld eingesetzt hat./ben/DP/jha

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 29,66 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,78 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,16 %/+18,02 % bedeutet.