    Deutsche Bank

    Milliardengewinn im dritten Quartal?

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erzielt höchsten Halbjahresgewinn seit 2007.
    • Analysten erwarten Milliardengewinn im Q3 2025.
    • Eigenkapitalrendite soll 2025 über 10% steigen.
    Deutsche Bank - Milliardengewinn im dritten Quartal?
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnsprung zum Jahresauftakt, höchster Halbjahresgewinn seit 2007: Die Deutsche Bank hat im laufenden Jahr bisher gute Geschäfte gemacht. Auch für das dritte Quartal 2025 erwarten Analysten einen Milliardengewinn. An diesem Mittwoch (7.00 Uhr) veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus die Zwischenbilanz.

    Der Vorsteuergewinn für Juli bis einschließlich September dürfte den Schätzungen zufolge mit gut 2,2 Milliarden Euro in etwa auf Höhe des Vorjahresquartals liegen. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss könnte jedoch mit gut 1,3 Milliarden Euro etwa 100 Millionen Euro geringer ausfallen. Ein Jahr zuvor profitierte der Dax -Konzern von der Auflösung einer Rückstellung für einen - mittlerweile beigelegten - Rechtsstreit mit Ex-Postbank-Aktionären.

    Konzernchef Christian Sewing will die Deutsche Bank auch durch schlankere Hierarchien und mehr Einsatz von Künstlicher Intelligenz effizienter machen. Die Eigenkapitalrendite soll 2025 auf mehr als 10 Prozent steigen nach 4,7 Prozent im vergangenen Jahr. Die Zahl setzt den Gewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital und zeigt, wie effizient ein Unternehmen das Geld eingesetzt hat./ben/DP/jha

    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 29,66 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,78 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,16 %/+18,02 % bedeutet.




