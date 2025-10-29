Täglich stirbt Mensch bei Unfall an Straßenbaum

"Aber immer noch stirbt im Schnitt jeden Tag mindestens ein Mensch bei einem Unfall an einem Straßenbaum", sagte die Leiterin der Unfallforschung der Versicherer, Kirstin Zeidler. "Das Gros tödlicher Baumunfälle passiert auf Landstraßen, meist im Pkw." 2024 seien es 371 gewesen.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland beim Aufprall von Fahrzeugen gegen einen Baum ist deutlich zurückgegangen. Nach Daten des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) starben im vergangenen Jahr 449 Menschen. 1995 seien es noch 2.284 gewesen.

Wie lassen sich Unfälle verhindern?



Unfälle ließen sich verhindern, indem zum Beispiel Schutzplanken an einem Großteil der Bäume angebracht werden. "Jedoch sind etliche noch nicht damit ausgestattet", heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Durch gezielte Maßnahmen könnten Bäume und Alleen erhalten bleiben. Zudem könnten Geschwindigkeitskontrollen und Tempolimits an Unfallschwerpunkten helfen. Auch bessere Fahrzeugtechnik mache Autos immer sicherer.

Kollisionen mit Bäumen können fatal enden: Sie seien Hindernisse, die sich nicht verformen ließen und die bei einer Kollision die gesamte Aufprallenergie auf das Fahrzeug übertrugen. Die Kräfte seien enorm und oft tödlich, etwa bei einem seitlichen Aufprall auf einen Baum. "Das Risiko, zu sterben, ist dreimal so hoch, wenn man statt des freien Seitenraums einen Baum trifft", erläuterte Zeidler.

Gibt es noch viele Alleen in Deutschland?



Laut Unfallforschung werden seit 30 Jahren Unfälle an Bäumen statistisch erfasst. Dabei starben seither in Deutschland mehr als 31.000 Menschen.

Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) existieren bundesweit rund 20.000 Kilometer Alleen - mit Schwerpunkten in der Nordhälfte und vor allem im Osten. 2006 seien es noch 27.500 Kilometer gewesen. Das dichteste Alleen-Netz ist laut BUND in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Besonders selten seien sie in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland zu finden./cht/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 357,5 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,28 %. Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 138,04 Mrd.. Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,08 %/+20,58 % bedeutet.



