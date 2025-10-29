UBS überrascht mit massivem 74-%-Gewinnsprung! Aktie deutlich im Plus

Ein wesentlicher Treiber des Ergebnisses war die Auflösung von Rückstellungen für Rechtsrisiken in Höhe von 668 Millionen US-Dollar. Diese beziehen sich vor allem auf beigelegte Altlasten aus dem Hypothekargeschäft der Credit Suisse sowie auf frühere grenzüberschreitende Aktivitäten in Frankreich. Zusätzlich profitierte die Bank von starken Erträgen im Investmentbanking.

Die größte Schweizer Bank hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und damit ein starkes Signal inmitten der laufenden Credit-Suisse-Integration gesetzt. Die UBS meldete einen Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das sind 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und deutlich über den von LSEG befragten Analysten prognostizierten 1,85 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich entsprechend zufrieden. Er sprach von einer "exzellenten" Performance im dritten Quartal, getragen von Schwung in den Kernbereichen und konsequenter Umsetzung der Strategie.

Auch auf der Umsatzseite lief es rund: Mit 12,76 Milliarden US-Dollar wurde der erwartete Umsatz von 12,68 Milliarden US-Dollar leicht übertroffen. Besonders die Vermögensverwaltung glänzte und sammelte im Quartal frische Kundengelder in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar ein – ein wichtiges Vertrauenssignal des wohlhabenden Klientel.

Das starke Ergebnis fällt in eine Phase tiefgreifender Transformation. Seit der staatlich gestützten Übernahme von Credit Suisse im Jahr 2023 arbeitet UBS an der vollständigen Integration des einstigen Rivalen, die bis Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. Doch der Zusammenschluss hat auch politische Folgen: Die Schweizer Regierung plant deutlich höhere Kapitalanforderungen, um Risiken für Steuerzahler und Finanzsystem zu verringern. Im Juni hatte sich UBS kritisch zu dem aus ihrer Sicht "extremen" Anstieg dieser Vorgaben geäußert.

Im frühen Mittwochshandel an der Börse Frankfurt notiert die UBS-Aktie mehr als 3,5 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 34,50 Euro (Stand: 08:06 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



