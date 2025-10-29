Visa überrascht mit besser als erwarteten Zahlen!

Das Management sieht sich damit voll auf Kurs, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Diese sehen ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vor. Stabile Konsumausgaben – von Luxus bis Alltagsbedarf – stützen weiterhin die Geschäfte. Solange die Ausgaben für Reisen und E-Commerce weiter steigen und die Wirtschaft stabil bleibt, rechnet das Unternehmen mit einem starken Weihnachtsquartal, sagte Visa-CFO Chris Suh.

Visa hat im abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal erneut die Robustheit des weltweiten Kartengeschäfts unter Beweis gestellt. Der bereinigte Nettogewinn des Zahlungsriesen stieg gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,98 US-Dollar Gewinn je Aktie. Damit wurde die Erwartung der Analysten leicht übertroffen. Auch die Umsätze konnten überzeugen und lagen leicht über den Erwartungen: Sie stiegen um fast zwölf Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar.

Technologische Trends geben zusätzlich Rückenwind. Visa treibt neue Bezahlformen voran, die digitale Transaktionen noch schneller und sicherer machen sollen. Dazu zählen Echtzeitüberweisungen, der verstärkte Einsatz digitaler Token zur Absicherung von Zahlungsvorgängen und der Test stabiler Kryptowährungen für grenzüberschreitende Zahlungen. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz wird investiert. Erste KI-Assistenten können bereits eigenständig Bestellungen abschließen. Zudem arbeitet Visa an Systemen, mit denen Händler solche digitalen Assistenten verifizieren und Angriffe durch Bots verhindern können. Langfristig sollen autonome KI-Agenten für Nutzer einkaufen können, ohne dass diese jeden Zahlungsschritt selbst auslösen müssen.

In seinem Heimatmarkt USA hat sich der Konzern hingegen von seinem Open-Banking-Geschäft verabschiedet, das Fintechs Zugriff auf Kontodaten ermöglichte. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund regulatorischer Unsicherheiten und wachsender Konkurrenz.

Die Anleger reagierten erfreut: Im nachbörslichen Handel legten die Visa-Aktien zuletzt um rund 0,44 Prozent auf 348,42 US-Dollar zu. Mit starken Zahlen und einem wachsenden Technologie-Fokus will der Weltmarktführer seine Rolle im globalen Zahlungsverkehr weiter ausbauen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

