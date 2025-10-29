Redcare Pharmacy: Rx-Wachstum & Cash-Boost mit 2,4% EBITDA-Marge!
Redcare Pharmacy beeindruckt mit einem Umsatzplus von 25% im dritten Quartal 2025 und zeigt mit der Expansion in Tschechien sowie stabilen Wachstumsprognosen seine dynamische Entwicklung.
Foto: Adobe Stock
- Redcare Pharmacy verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 25% auf 719 Mio. EUR, und seit Jahresbeginn beträgt das Wachstum 27% auf 2,1 Mrd. EUR.
- Der Non-Rx-Umsatz wuchs im dritten Quartal um 17% auf 447 Mio. EUR, während die Rx-Umsätze um 42% auf 272 Mio. EUR stiegen; seit Jahresbeginn beträgt das Wachstum 46% auf 758 Mio. EUR.
- In Deutschland stieg der Rx-Umsatz im dritten Quartal um 82% auf 126 Mio. EUR und um 122% auf 348 Mio. EUR seit Jahresbeginn, mit einem Marktanteil von 1,2% am E-Rezept-Volumen.
- Das bereinigte EBITDA des Konzerns stieg seit Jahresbeginn um 6 Mio. EUR auf 44 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 2,1% seit Jahresbeginn und 2,4% im dritten Quartal.
- Redcare Pharmacy eröffnete einen neuen Standort in Pilsen, Tschechien, der die europäische Versandkapazität um 15 Mio. Bestellungen pro Jahr erhöht.
- Die Prognose für 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Konzernumsatzwachstum von mindestens 25% und einer bereinigten EBITDA-Marge von 2% bis 2,5%.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Q3 2025, bei Redcare Pharmacy ist am 29.10.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.236,85PKT (+0,09 %).
+1,79 %
-5,54 %
+4,55 %
-28,25 %
-46,40 %
+87,49 %
-46,33 %
+169,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte