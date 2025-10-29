V-ZUG Holding: Nettoerlös 2025 fällt überraschend unter Vorjahr
In einer dynamischen Wirtschaftswelt sind Unternehmen ständig gefordert, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Auch V-ZUG sieht sich 2025 mit rückläufigen Marktentwicklungen und unerwarteten Stornierungen konfrontiert. Mit den Initiativen «Simplify» und «Grow» setzt das Unternehmen auf Effizienzsteigerungen und verstärkte Marktbearbeitung. Trotz der Hürden bleibt V-ZUG optimistisch und hält an seinen Wachstumszielen fest.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- Der erwartete Nettoerlös von V-ZUG für das Jahr 2025 wird im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert liegen, bedingt durch rückläufige Marktentwicklungen und unerwartete Stornierungen.
- Das geringere Volumen hat aufgrund der Fixkosten einen überproportionalen Einfluss auf das Betriebsergebnis (EBIT) und die Profitabilität.
- Eine Wertberichtigung auf eine kleine Beteiligung an einem digitalen Start-up wird das Finanzergebnis zusätzlich belasten.
- V-ZUG setzt auf die strategischen Initiativen «Simplify» und «Grow», die Effizienzsteigerungen, gezielte Einsparungen und verstärkte Marktbearbeitung umfassen.
- In der Schweiz und auf internationalen Märkten werden die Verkaufsorganisation und verkaufsfördernde Maßnahmen gestärkt, um das Wachstumspotenzial zu nutzen.
- Trotz der Herausforderungen hält V-ZUG an einer mittelfristigen Wachstumsprognose von durchschnittlich 3 % p.a. und einer angestrebten Profitabilität von ~10 % fest.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei V-ZUG Holding ist am 05.03.2026.
