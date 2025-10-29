JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 244 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Schätzungen leicht an. Er begründet dies vor allem mit etwas niedrigeren Kosten für die Eschborner./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 223,5EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 246

Kursziel alt: 244

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



