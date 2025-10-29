    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 244 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Schätzungen leicht an. Er begründet dies vor allem mit etwas niedrigeren Kosten für die Eschborner./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 223,5EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Enrico Bolzoni
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 246
    Kursziel alt: 244
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


