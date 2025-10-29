JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi ließ seine Schätzungen für den Industriegasekonzern nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsbericht in seiner Nachbetrachtung am Dienstagabend nahezu unangetastet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 174,1EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
