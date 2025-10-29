JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte recht solide ausgefallen sein, und die Jahresziele dürften die Darmstädter bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Erwartungen an 2026 könnten nach dem Kapitalmarkttag aber etwas sinken. Vosser liegt hier nach eigener Aussage unter dem Konsens, hob aber seine Prognosen ab 2027 wegen der Springworks-Übernahme an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 113,9EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
