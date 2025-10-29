DWS: Rekordgewinn und Kurs auf 2025-Ziele – Anleger jubeln!
DWS beeindruckt mit Rekordgewinnen und steigenden Nettomittelzuflüssen. Effizientes Management zeigt sich in einer verbesserten Aufwand-Ertrag-Relation. Wachstum bei Vorsteuergewinn und Konzernergebnis unterstreicht die finanzielle Stärke. Neues Rekordniveau des verwalteten Vermögens dank positiver Marktentwicklungen. DWS bleibt auf Kurs, die ambitionierten Ziele für 2025 zu erreichen.
- DWS verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rekordgewinn und steigerte Nettomittelzuflüsse auf 25,7 Mrd. EUR.
- Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 57,7 % im dritten Quartal 2025 und auf 59,7 % in den ersten neun Monaten.
- Der Vorsteuergewinn stieg im dritten Quartal um 5 % auf 319 Mio. EUR und um 31 % auf 907 Mio. EUR in den ersten neun Monaten.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich im dritten Quartal um 2 % auf 219 Mio. EUR und um 34 % auf 632 Mio. EUR in den ersten neun Monaten.
- Das insgesamt verwaltete Vermögen erreichte mit 1.054 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau, angetrieben durch positive Marktentwicklungen und Nettomittelzuflüsse.
- DWS bleibt auf Kurs, die für 2025 angepeilten Ziele von 4,50 EUR Ergebnis je Aktie und einer Aufwand-Ertrag-Relation unter 61,5 % zu erreichen.
