Online-Apotheke Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet
- Umsatz und Gewinn von Redcare Pharmacy steigen stark.
- Ebitda-Marge auf 2,4 Prozent, über Erwartungen.
- E-Rezept als Wachstumstreiber, Prognose bestätigt.
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) ist im dritten Quartal bei stark steigendem Umsatz profitabler geworden. Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Der Anstieg fiel damit etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.
Der operative Gewinn legte um etwas mehr als die Hälfte auf 17,1 Millionen Euro zu, während der Umsatz - wie bereits bekannt - um ein Viertel auf 719 Millionen Euro anzog. Wachstumstreiber war erneut das recht junge Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Außerdem wurden erneut die Prognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt. Das Unternehmen hatte bereits Anfang Oktober die Umsatzdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und damals die Prognose bekräftigt./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 30.183 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,72 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -1,44 %/+157,21 % bedeutet.
In der letzten Woche ist die shortquote tendenziell weiter angestiegen, sie liegt laut Bundesanzeiger nun bei über 12%. Und bekanntlich sind das nur die oberhalb der Meldeschwelle, da kommt also sicher noch einiges dazu.
Das traurige ist: Gute Zahlen, Wachstum, FCF zählen immer weniger. Es geht vielen Anlegern nur noch um den schnellen Profit, um den Chart, um den Hype, um das schnelle Geld. Stories wie Redcare sind aktuell unattraktiv, da zu wenig „Fantasie“ und zu weit on der Zukunft. Dazu „olles“ online Geschäft. Das nervt gewaltig, aber man kann nichts daran ändern.
Immerhin hat man nun bereits 383 in der Tasche, und in Q4/24 waren es alleine bereits 232 mio EUR.