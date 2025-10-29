WDH
Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele
- DWS erzielt 219 Millionen Euro Gewinn im Q3 2023.
- Erträge steigen um 10 % auf 754 Millionen Euro.
- Kostenquote sinkt auf 57,7 %, Jahresziele in Sicht.
(Wort in der Überschrift ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sieht sich dank überraschend hoher Erträge und gesunkener Kosten auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Im dritten Quartal verdiente das Unternehmen 219 Millionen Euro und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. So wuchsen die Erträge um zehn Prozent auf 754 Millionen Euro, und die Kosten zehrten nur 57,7 Prozent der Einnahmen auf - deutlich weniger als für das Gesamtjahr angepeilt. Damit übertraf der Fondsanbieter die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Zugleich steckten Anleger netto gut zwölf Milliarden Euro zusätzlich in die DWS-Fonds.
"Wir sind auf der Zielgeraden unseres Dreijahresplans und werden weiter liefern, was wir versprochen haben", sagte DWS-Chef Stefan Hoops. So habe die DWS in den ersten neun Monaten des Jahres so viel verdient wie nie zuvor. Damit sieht er die Gesellschaft auf gutem Weg, im Gesamtjahr wie geplant einen Gewinn von 4,50 Euro je Aktie zu erzielen. Zugleich sollen die Kosten weniger als 61,5 Prozent der Erträge aufzehren. In den ersten neun Monaten waren es sogar nur 59,7 Prozent./stw/ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 29,66 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,89 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -0,65 %/+15,91 % bedeutet.
