Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele

Viel Text aber wenig Inhalt





ich nehme mal ein paar Punkte auf





saisonale Schwäche? Ich wusste bisher nicht dass das letzte Quartal besonders schwach ist?





ja, der DAX ist gestiegen - aber daraus zwingend auf einen Rücksetzer zu schließen ist jetzt für mich nicht schlüssig





gleiches gilt natürlich auch für die DBK selbst. Für mich sind bei Investments immer die Kennzahlen und die Entwicklung entscheidend. Mit einem KGV unter 10, einer Dividendenrendite von 3,5 % und einem RoTE von über 10% ist der Wert eher unterbewertet. Die fundamentalen Kennzahlen sollten somit außerhalb der Diskussion sein. Obwohl du zumindest “schwächere Zahlen” andeutest. Da scheint es aber eher ein Wunsch zu sein, als auf Fakten basiert.





die von dir angesprochene Chartsituation kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Nach einem sehr starken Anstieg konsolidiert der Wert auf hohem Niveau. Der RSI ist mittlerweile im überverkauften Bereich. Nur der MACD lässt zu Wünschen übrig. Soweit ich das sehe ist das aber auch die einzige Kennzahl, welche eher negativ zu interpretieren ist.





Und der aktuelle Rücklauf von knapp 10% von letzten Hoch bzw. 5% unterhalb deines Ausstiegs ist jetzt für mich wirklich kein Grund nervös zu werden. Sollten deine Kursziele von 25,50-24,00 eintreffen bin ich gerne bereit meine Meinung zu revidieren. Bis 27,80 (Wochenschluss) sehe ich aber keine relevante Bewegung.





Die Zahlen zum ARP können jederseit online auf der Webseite eingesehen werden. Die Nachricht war also ebenfalls allen bekannt. Für diese Woche gab es noch einen Rest-Betrag von etwaa über 20 Mio. (Von insgesamt 1 Mrd, die dieses Jahr ins ARP geflossen ist) - ab nächster Woche die Quartalszahlen. Für mich eher ein sehr durchdachtes Timing.





Und ob so kurz vor den Zahlen wirklich viele Investoren verkaufen, obwohl es keinerlei Anzeichen für operative Probleme gibt wage ich zu bezweifeln.







