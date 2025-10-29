Straumann Group: Starkes Wachstum & optimistischer Ausblick 2025
Die Straumann Group beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Innovationen, während sie optimistisch in die Zukunft blickt.
- Straumann Group erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von CHF 602,2 Mio. mit einem organischen Wachstum von 8,3%.
- EMEA bleibt der wichtigste Wachstumstreiber, während Nordamerika eine sequentielle Verbesserung zeigt und Asien-Pazifik außerhalb Chinas solide wächst.
- Die Transformation des Kieferorthopädiegeschäfts erfolgt durch Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring sowie die Einführung des neuen Intraoralscanners SIRIOS X3.
- Der Ausblick für 2025 wird trotz Zölle bestätigt, mit einem angestrebten organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einer Verbesserung der Kern-EBIT-Marge.
- In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Gruppenumsatz CHF 2,0 Mrd., was einem organischen Wachstum von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Straumann Group plant, ihre mittelfristige Strategie und Wachstumsambitionen am Capital Markets Day am 25. November 2025 zu präsentieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Straumann Holding ist am 29.10.2025.
