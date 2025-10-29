    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStraumann Holding AktievorwärtsNachrichten zu Straumann Holding
    Straumann Group: Starkes Wachstum & optimistischer Ausblick 2025

    Die Straumann Group beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Innovationen, während sie optimistisch in die Zukunft blickt.

    Foto: adobe.stock.com
    • Straumann Group erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von CHF 602,2 Mio. mit einem organischen Wachstum von 8,3%.
    • EMEA bleibt der wichtigste Wachstumstreiber, während Nordamerika eine sequentielle Verbesserung zeigt und Asien-Pazifik außerhalb Chinas solide wächst.
    • Die Transformation des Kieferorthopädiegeschäfts erfolgt durch Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring sowie die Einführung des neuen Intraoralscanners SIRIOS X3.
    • Der Ausblick für 2025 wird trotz Zölle bestätigt, mit einem angestrebten organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einer Verbesserung der Kern-EBIT-Marge.
    • In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Gruppenumsatz CHF 2,0 Mrd., was einem organischen Wachstum von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die Straumann Group plant, ihre mittelfristige Strategie und Wachstumsambitionen am Capital Markets Day am 25. November 2025 zu präsentieren.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Straumann Holding ist am 29.10.2025.


    Straumann Holding

    -0,01 %
    +2,80 %
    +6,76 %
    -16,01 %
    -27,89 %
    +2,46 %
    +390,89 %
