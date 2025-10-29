    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch - Sparprogramm kostet

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz um 30,8 Prozent.
    • Sonderkosten von 1,35 Milliarden Euro belasten Ergebnis.
    • Umsatzrückgang um 6,9 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro.
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im dritten Quartal unter anderem wegen seines laufenden Sparprogramms mit Stellenstreichungen einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzerngewinn sackte im Jahresvergleich um 30,8 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Stuttgarter verwiesen auf Sonderkosten vor Zinsen und Steuern in Höhe von 1,35 Milliarden Euro, davon 876 Millionen Euro für das freiwillige Personalabbauprogramm vor allem in Deutschland. Bereinigt um Sonderposten ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 17,3 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro zurück. Dabei belasteten höhere Zölle und Wechselkurseffekte.

    In der wichtigen Pkw-Sparte konnte Mercedes die bereinigte operative Marge leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent steigern. Analysten hatten nach Aussagen des Managements mit einem Wert eher am unteren Rand der aktuellen Jahresprognose von 4 bis 6 Prozent gerechnet. Der Konzernumsatz fiel um 6,9 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro. Mercedes setzte im Quartal 12 Prozent weniger Pkw ab, erzielte dabei aber einen höheren Anteil teurer Autos. Auch von den Lieferwagen wurden weniger Fahrzeuge verkauft. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern./men/stk

    Mercedes-Benz Group

    +2,87 %
    +2,14 %
    +2,92 %
    +2,56 %
    -3,87 %
    -6,60 %
    +48,66 %
    -17,67 %
    +188,84 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 54,30 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,70 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+25,11 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
