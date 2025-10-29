Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer
- Deutsche Bank auf Rekordkurs für mehr Gewinn 2023.
- 2,4 Mrd. Euro Vorsteuergewinn im Q3 erzielt.
- Eigenkapitalrendite soll über 10% steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach Rekordergebnissen auf Kurs zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr. Nach einem Gewinnsprung zum Jahresauftakt und dem höchsten Halbjahresergebnis seit 2007 erzielte Deutschlands größtes Geldhaus im Sommer mit 2,4 Milliarden Euro seinen bisher höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit mindestens 2007.
Dank deutlich gestiegener Einnahmen, stabiler Kosten und weniger Rückstellungen für faule Kredite entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf er klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Nach den ersten neun Monaten stehen unter dem Strich gut 4,8 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern.
Konzernchef Christian Sewing sieht die Bank damit auf gutem Weg, im laufenden Jahr Erträge von rund 32 Milliarden Euro zu erzielen. "Mit Rekordergebnissen im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten haben wir bewiesen, dass wir als globale Hausbank in einem sich schnell ändernden Umfeld Wert für unsere Kunden und unsere Aktionäre schaffen", sagte Sewing. Im Gesamtjahr soll die Eigenkapitalrendite auf mehr als 10 Prozent klettern. In den ersten neun Monaten lag sie bei 10,9 Prozent./ben/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 29,64 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,89 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -0,65 %/+15,91 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Leider geht es bei den meisten Nachrichten mehr um Klicks als um Inhalt.
Viel Text aber wenig Inhalt
So - "BlackZock" ist also nun mal raus - der Xetra-Schluss Kurs war unter EUR 30,00 !!! -> gerne verabschieden wir uns von diesem negativen Poster auf diesem Forum hier (ist kein Verlust). Schön, dass er verkauft hat 😇