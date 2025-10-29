JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 6,975EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,10

Kursziel alt: 6,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,10 € , was einem Rückgang von -7,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer