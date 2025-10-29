    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia
    JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 6,975EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: NOKIA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,10
    Kursziel alt: 6,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


