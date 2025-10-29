DAX-FLASH
Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken
- Anleger meiden Risiken vor Fed-Zinsentscheid.
- Dax startet 0,3% tiefer bei 24.212 Punkten.
- Berichtssaison könnte Dax durch Unternehmenszahlen bewegen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger gehen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der Dax dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.212 Punkte. Auch an der New York Wall Street waren die Anleger auf ihrer Rekordjagd zum Ende hin etwas kürzer getreten.
Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen. Ein niedrigerer Zinssatz von sollte hilfreich dabei sein, die Abkühlungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen und perspektivisch wichtigen Branchen wie dem Immobilienmarkt unter die Arme zu greifen, schrieben sie am Morgen.
Bis dahin dürfte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen sorgen: Neben der Deutschen Bank gibt es Resultate von BASF , Mercedes-Benz und Adidas , die Einfluss auf den Dax ausüben könnten. Im Nebenwertebereich wird die Liste noch etwas länger. Später konnte dann der US-Halbleiterhersteller Nvidia Schlagzeilen machen. Er ist auf dem Weg zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 43,28 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +11,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,54 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +1,97 %/+11,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!