Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken

Bis dahin dürfte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen sorgen: Neben der Deutschen Bank gibt es Resultate von BASF , Mercedes-Benz und Adidas , die Einfluss auf den Dax ausüben könnten. Im Nebenwertebereich wird die Liste noch etwas länger. Später konnte dann der US-Halbleiterhersteller Nvidia Schlagzeilen machen. Er ist auf dem Weg zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 43,28 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +11,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,54 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +1,97 %/+11,92 % bedeutet.