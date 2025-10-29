Wirtschaft
Gewinn von Mercedes bricht ein
Foto: Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz ist im dritten Quartal eingebrochen. Das Konzernergebnis lag nur noch bei 1,190 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,719 Milliarden Euro.
"Die Quartalsergebnisse stehen im Einklang mit unserer Prognose für das Gesamtjahr", sagte Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius. Man habe die "größte Produkt- und Technologieoffensive" der Geschichte des Unternehmens gestartet.
Das bereinigte Ebit der Mercedes-Benz-Group erreichte im dritten Quartal 2,099 Milliarden Euro (Q3 2024: 2,537 Milliarden Euro). Im Wesentlichen sei es durch ein niedrigeres Verkaufsvolumen und höhere Ausgaben aufgrund von Zöllen und Wechselkurseffekten beeinflusst worden, so der Autobauer. Das Konzern-Ebit wurde im dritten Quartal um Sondereffekte in Höhe von insgesamt 1,349 Milliarden Euro bereinigt, der Großteil davon (876 Millionen Euro) entfällt dem Konzern zufolge auf das Personalabbauprogramm in Deutschland sowie auf "Optimierungsprogramme" im Ausland. An der Prognose für das Gesamtjahr hält der Konzern fest.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
janus4665 schrieb 22.09.25, 14:26
denke nicht, dass die Dividende so bleibt, sollten mal den Personal-Abbau beschleunigen, sind zuviel studierte, teure an Bord.mitdiskutieren »
thg schrieb 17.09.25, 21:18
mitdiskutieren »
Irgendwie ist die Regierung ja dabei darüber nachzudenken wie der Autoabsatz
wieder gesteigert werden kann.Warscheinlich kommen die mit ein paar tausend Euro
Lockprämie an wenn man sich ein EAuto kauft.
Und die Grünen werden wahrscheinlich darauf bestehen das der alte Verbrenner abgewrackt wird.
GAP-Minder schrieb 10.05.25, 11:50
Leider bin ich beim Verbrenner gebranntes Kind. Auch da gab es Rückrufe und beim Dieselskandal wurde ich ebenfalls betrogen, wenn auch nicht von Mercedes. Audi hat mich mit einem Gutschein abgespeist (ich erspare hier die schäbigen Einzelheiten des Gerichtsverfahrens), der nur dann einen Wert hat, wenn ich wieder einen Audi kaufe…mitdiskutieren »
