Draegerwerk: Starke Nachfrage & Umsatzwachstum in 2025!
Drägerwerk AG & Co. KGaA setzt 2025 mit beeindruckenden Zahlen neue Maßstäbe: Auftragseingang und Umsatz steigen, während die Profitabilität weiter verbessert wird.
Foto: Drägerwerk AG
- Drägerwerk AG & Co. KGaA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Auftragseingang von 2.594 Mio. Euro, was einem Anstieg von etwa 174 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz stieg um etwa 48 Mio. Euro auf rund 2.344 Mio. Euro, mit Wachstum in beiden Segmenten (Medizintechnik und Sicherheitstechnik) und allen Regionen.
- Das EBIT erreichte 77,1 Mio. Euro, was zwar unter dem Vorjahreswert liegt, jedoch ohne die positiven Einmaleffekte des Vorjahres erheblich gestiegen wäre.
- Im dritten Quartal 2025 gab es einen signifikanten Umsatz- und Ergebnissprung, mit einem Umsatz von 833,3 Mio. Euro und einem EBIT von 56,7 Mio. Euro.
- Die Jahresprognose wurde angehoben, mit einem erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum von 3,0 bis 5,0 Prozent und einer EBIT-Marge von 4,5 bis 6,5 Prozent.
- Die Bruttomarge stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 0,7 Prozentpunkte auf 45,1 Prozent, was auf Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität hinweist.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,46 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 76,95EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.015,43PKT (-1,76 %).
+0,52 %
0,00 %
+21,27 %
+9,77 %
+65,01 %
+87,71 %
+5,82 %
+18,09 %
+1.920,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte