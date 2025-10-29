JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,82 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +42,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +72,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 37,88 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -41,54 %/-12,31 % bedeutet.