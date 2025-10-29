ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
- JPMorgan stuft Nokia auf "Overweight" mit 6,10 Euro.
- Chancen im Mobilfunknetz durch KI-Wachstum erkannt.
- Nokia will Führungsrolle im Wandel der Netzarchitektur.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,82 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +42,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +72,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 37,88 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -41,54 %/-12,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6,10 Euro
