    BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gegenwind im Bereich Aroma Molecules blase wohl bis ins erste Halbjahr 2026 hinein, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte daher seine ohnehin schon unterdurchschnittliche organische Wachstumsprognose für 2026 etwas weiter auf 3,8 Prozent. Im Bereich Tiernahrung sehe es etwas besser aus. Sloane wartet aber auf eine Bestätigung, dass Preiszugeständnisse wirklich der Vergangenheit angehören./ag/gl

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Alex Sloane
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 84
    Kursziel alt: 86
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


