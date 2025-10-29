BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gegenwind im Bereich Aroma Molecules blase wohl bis ins erste Halbjahr 2026 hinein, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte daher seine ohnehin schon unterdurchschnittliche organische Wachstumsprognose für 2026 etwas weiter auf 3,8 Prozent. Im Bereich Tiernahrung sehe es etwas besser aus. Sloane wartet aber auf eine Bestätigung, dass Preiszugeständnisse wirklich der Vergangenheit angehören./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 76,08EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



