BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,92EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Aman Rakkar

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,3

Kursziel alt: 12

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



