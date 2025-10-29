BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,92EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,3
Kursziel alt: 12
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
