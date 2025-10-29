    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 201,0USD auf Nasdaq (29. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stacy Rasgon
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 225
    Kursziel alt: 225
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


