BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 201,0USD auf Nasdaq (29. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



