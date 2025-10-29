    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Philips AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Philips

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

    • Jefferies belässt Philips auf "Hold" bei 25 Euro.
    • FDA-Warnbrief belastet Aktienkurs wegen Produktionsmängeln.
    • Kurzfristige Herausforderungen scheinen bereits eingepreist.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA, dass die Produktionsbedingungen in drei Fertigungsstätten des Medizintechnikkonzerns in den USA und den Niederlanden nicht den Anforderungen entsprächen, habe den Aktienkurs belastet, schrieb Julien Dormois am Dienstagabend. Die Probleme erschienen zwar lösbar, rückten das Unternehmen aber erneut mit Qualitäts- und Sicherheitsproblemen in den Fokus. Angesichts des 20-prozentigen Bewertungsabschlags zu Konkurrent Siemens Healthineers erschienen kurzfristige Herausforderungen aber eingepreist./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / ET

    Koninklijke Philips

    ISIN:NL0000009538WKN:940602

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 23,53 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um -3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 22,66 Mrd..

    Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -23,52 %/+18,97 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
