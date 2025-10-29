Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Kursanstiege von bis zu 144 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 23,53 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um -3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 22,66 Mrd..

Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -23,52 %/+18,97 % bedeutet.