US-Geschäft schiebt an
Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
- Starkes US-Geschäft treibt Rekordgewinn auf 3,5 Mrd.
- Rückstellungen für Kredite niedriger als erwartet.
- Santander bestätigt Prognose und Aktienrückkäufe.
MADRID (dpa-AFX) - Ein starkes US-Geschäft hat der spanischen Großbank Santander zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Spaniens größter Kreditgeber meldete mit 8 Prozent Zuwachs einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden Euro und damit das sechste Rekordquartal in Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten rund 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel. Zudem fielen die Rückstellungen für notleidende Kredite mit knapp 3 Milliarden Euro niedriger aus als erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, ebenso das Ziel, über zwei Jahre insgesamt 10 Milliarden Euro an Aktienrückkäufen zu tätigen.
Die Großbank befindet sich in den letzten Zügen einer strategischen Neuaufstellung unter Bankchefin Ana Botin. Sie ging etwa eine Wette auf den US-amerikanischen Markt ein, indem sie das dortige Investmentbank-Geschäft mit Mitarbeitern der ehemaligen Credit Suisse ausgebaut und ein digitales Privatkundenangebot eingeführt hat. Der Gewinn dort legte im dritten Quartal um fast zwei Drittel zu. Zudem baute Santander zuletzt auch das Geschäft im Vereinigten Königreich aus und zog sich etwa aus dem polnischen Markt zurück./lew/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,669 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 129,03 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +15,29 %/+3,76 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Banco Santander - 858872 - ES0113900J37
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Banco Santander. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BlackRock verstärkt sein Engagement im spanischen Bankensektor
https://www.expansion.com/mercados/2025/10/21/68f6b1f1468aeb…
Moody’s hat als Reaktion auf die verbesserten Rahmenbedingungen im spanischen Bankensektor die Ratings für 13 spanische Banken angehoben, nachdem die Ratings für spanische Staatsanleihen bereits in der vergangenen Woche auf „A3“ angehoben wurden . Konkret wurden die Ratings für langfristige Einlagen von Santander und ihren Finanzinstituten Santander Consumer Finance, CaixaBank und Banca March von „A2“ auf „A1“ angehoben.
The total amount returned to shareholders as 2025 interim remuneration will be around € 3.4 billion,
Santander has reaffirmed its commitment to deliver at least € 10 billion in share buybacks
Madrid, 30 September 2025.