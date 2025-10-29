Mercedes-Benz kauft zunächst weniger Aktien zurück als in Aussicht gestellt
- Mercedes-Benz reduziert Aktienrückkauf auf 2 Mrd.
- Ursprünglich waren 5 Mrd. über 24 Monate geplant.
- Gewinneinbruch im Q3 wegen Stellenabbau und Zöllen.
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz will zunächst weniger Geld in sein Anfang des Jahres beschlossenes neues Aktienrückkaufprogramm stecken als ursprünglich geplant. Über die Zeit von zwölf Monaten sollen eigene Papiere im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden, teilten die Stuttgarter am Mittwoch mit. Anfang des Jahres hatte das Management um Konzernchef Ola Källenius noch bis zu 5 Milliarden Euro über 24 Monate in Aussicht gestellt. Mercedes hat derzeit mit Problemen wegen des schwachen Chinageschäfts zu kämpfen, zudem belasten höhere Einfuhrzölle unter anderem in die USA. Für das dritte Quartal vermeldete der Autobauer einen Gewinneinbruch von fast einem Drittel, unter anderem wegen Sonderkosten für einen Stellenabbau in Deutschland im Rahmen eines Sparprogramms./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 55,90 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,70 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+25,11 % bedeutet.
