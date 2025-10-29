Mercedes-Benz kauft zunächst weniger Aktien zurück als in Aussicht gestellt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 55,90 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,70 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+25,11 % bedeutet.