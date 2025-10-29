    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    WDH/ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordrally an US-Börsen setzt sich fort, Dow über 47.900.
    • Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte von Fed erwartet.
    • Nvidia und Apple erreichen neue Höchststände, starke Berichte.
    WDH/ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    (Im dritten Absatz muss es 0,25 Prozentpunkte rpt Prozentpunkte heißen.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 übersprangen dabei jeweils runde Marken.

    "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten ihrer bedeutendsten Mitglieder gehe es an der Nasdaq weiter nach oben. Investoren wollten einen weiteren Rally-Schub nicht verpassen, sollten Microsoft , Alphabet und Meta am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag erneut die Erwartungen übertreffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    52.000,00€
    Basispreis
    36,44
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.684,02€
    Basispreis
    43,17
    Ask
    × 11,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obendrein wird von der US-Notenbank Fed eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Diese Entscheidung steht ebenfalls zur Wochenmitte an.

    Der Dow sprang gleich zum Handelsstart erstmals über 47.900 Punkte. Mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent auf 47.706,37 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index schließlich aus dem Tag. Für den marktbreiten S&P 500 ging es erstmalig über die Marke von 6.900 Punkten, bevor er mit plus 0,23 Prozent auf 6.890,89 Punkte schloss. Der Nasdaq 100 ließ die Marke von 26.000 Punkten hinter sich und legte um 0,74 Prozent auf 26.012,16 Zähler zu.

    Ökonomen erwarten am Mittwoch eine zweite Zinssenkung durch die Fed in diesem Jahr und verweisen auf zunehmende Risiken am US-Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt allerdings in einem schwierigen Umfeld, da wegen der Schließung zahlreicher Bundesbehörden im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. "Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen", erwartet Portfolio-Manager Bruno Lamoral vom Vermögensverwalter DPAM und hält das Börsenumfeld in den Vereinigten Staaten für insgesamt gesund.

    Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt sei, schrieb er. Positive Gewinnrevisionen gebe es auch weit darüber hinaus, weshalb der Börsenaufschwung zuletzt allgemein stark ausgefallen sei. Mit Ausnahme der Branche für Basiskonsumgüter würden alle US-Sektoren derzeit über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, der die längerfristige Entwicklung beschreibt.

    Unter den Einzelwerten ragten zahlreiche Unternehmen mit Neuigkeiten heraus. UPS , Sherwin Williams und Regeneron veröffentlichten besser als erwartete Quartalsberichte oder machten Aussagen zum Gesamtjahr, die den Markt überzeugten. Die Papiere des Paketdienstes UPS legten daraufhin um 8,0 Prozent zu. Die Anteile des Farben- und Lackherstellers Sherwin setzten sich mit plus 5,5 Prozent an die Dow-Spitze. Die Papiere des Biotechunternehmens Regeneron stiegen als stärkster Wert im Nasdaq 100 um knapp 12 Prozent.

    Nvidia stiegen erstmals über 200 US-Dollar und erreichten bei 203,15 Dollar ein Rekordhoch. Aus dem Handel gingen sie als zweitstärkster Wert im Dow 5,0 Prozent höher. Nvidia-Chef Jensen Huang kündigte eine Reihe neuer Partnerschaften an und wies Bedenken hinsichtlich einer KI-Blase zurück. Der Blackwell-Prozessor, Nvidias Flaggschiff-Beschleuniger für Künstliche Intelligenz, sowie das neuere Rubin-Modell würden im Jahr 2026 für ein beispielloses Umsatzwachstum sorgen, sagte Huang während einer Unternehmenspräsentation in Washington.

    Skyworks Solutions stand nicht nur mit Quartalszahlen im Blick, sondern kündigte auch eine Übernahme an. Der Apple-Zulieferer will sich mit Qorvo , ebenfalls ein Zulieferer von Apple, zusammenschließen. Beide Unternehmen leiden unter rückläufigen Bestellungen und einem wachsenden Wettbewerb im Markt für Smartphone-Chips. Skyworks legten um 5,8 Prozent zu. Qorvo, die kurzzeitig um mehr als 40 Prozent hochgesprungen waren, gewannen letztlich 5,7 Prozent.

    Auch der iPhone-Hersteller selbst rückte an diesem Tag in den Fokus, denn erstmals erreichte der Börsenwert von Apple 4 Billionen US-Dollar. Dazu hatte es nur eines Kursanstiegs von 0,4 Prozent bedurft. Die Nachfrage nach dem iPhone 17 trieb den Kurs. Aus dem Handel gingen die Titel nahezu unverändert.

    Für Cameco ging es um 23,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen gab eine strategische Partnerschaft mit der US-Regierung bekannt, um den Einsatz von Kernenergie und KI in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen./ck/he/mis

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 197,8 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +15,19 %/+26,43 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/ROUNDUP/Aktien New York Schluss Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 übersprangen dabei jeweils runde Marken. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim …