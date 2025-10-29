Die größten Aufsteiger der Woche vom 22.10.-29.10.2025 in der wO Community
Foto: NVIDIA Corporation
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
Wirecard
Monatsperformance: -7,53 %
Monatsperformance: -7,53 %
Platz 1
NVIDIA
Monatsperformance: +16,23 %
Monatsperformance: +16,23 %
Platz 2
Kontron
Monatsperformance: -21,49 %
Monatsperformance: -21,49 %
Platz 3
Steyr Motors
Monatsperformance: -4,63 %
Monatsperformance: -4,63 %
Platz 4
Viromed Medical
Monatsperformance: -30,13 %
Monatsperformance: -30,13 %
Platz 5
Novo Nordisk
Monatsperformance: -4,18 %
Monatsperformance: -4,18 %
Platz 6
TUI
Monatsperformance: -6,42 %
Monatsperformance: -6,42 %
Platz 7
HORNBACH Baumarkt
Monatsperformance: +0,77 %
Monatsperformance: +0,77 %
Platz 8
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte