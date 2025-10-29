Pullback angelaufen

Seit der letzten technischen Besprechung vom 26.09.2025 zu JnJ konnte die Aktie direkt in ihr Kursziel bestehend aus dem 2022er-Hoch bei 186,60 US-Dollar laufen und sogar leicht übertreffen. Bei 194,48 US-Dollar drehte der Wert schließlich zur Unterseite ab und steuert seine Zwischenstände aus 2021/2022 bei 179,92 US-Dollar an. Genau dieses Zielniveau könnte für ein kurzfristiges Short-Engagement genutzt werden oder an dieser Stelle nach einem Boden und anschließenden Long-Chance Ausschau gehalten werden. Übergeordnet wird JnJ nämlich ein weiterer Kursanstieg bis auf 205,60 US-Dollar zugetraut.

Der US-Konzern verdiente mehr als erwartet und hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sogleich an. JnJ rechnet nun mit einem Umsatz von 93,5 bis 93,9 Mrd. US-US-Dollar, bisher war das Unternehmen von 93,2 bis 93,6 Mrd. US-Dollar ausgegangen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nach wie vor 10,80 bis 10,90 Dollar erreichen. Der Nettogewinn kletterte auf 5,15 Mrd. US-Dollar von 2,7 Mrd. im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,80 US-Dollar, also 4 Cent mehr als von Analysten erwartet.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 179,92 US-Dollar anvisieren , Stopp unter 177,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 186,60 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1EVD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,09 - 2,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 162,4874 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 162,4874 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,63 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ68GF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,52 - 2,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 216,0587 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 216,0587 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,33 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.