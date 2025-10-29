Erfolgreich über Rekord hinweggesetzt

In der Vorwoche hat sich die Apple-Aktie erfolgreich über das Vorgängerhoch aus Dezember letzten Jahres von 260,10 US-Dollar hinwegsetzen können und stieg in dieser Woche sogar auf 269,87 US-Dollar weiter hoch. Aus technischer Sicht wurde durch diese Entwicklung nun ein weiteres Kaufsignal etabliert, vorläufig bis in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 294,82 US-Dollar. Dennoch sollten sich Investoren in Acht nehmen, der Techkonzern wird am Freitag seine Bücher für Investoren öffnen und dürfte hierdurch größere Kurssprünge vollziehen. Bei einer positiven Bilanz könnte Apple direkt in das Kursziel schießen, was nach Beendigung der zurückliegenden Konsolidierung durchaus realistisch erscheint. Auf der Unterseite müsste Apple dagegen erst unter ein Niveau von 253,35 US-Dollar zurückfallen, damit die Horizontalunterstützung von 237,23 US-Dollar noch einmal in den Fokus der Investoren rückt. Vorläufig gibt es keine Anhaltspunkte für eine Trendwende, es bahnt sich ein vielversprechendes Weihnachtsgeschäft an.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 268,94 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 254,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 294,82 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3HZT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,10 - 2,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 244,7305 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 244,7305 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 268,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 294,82 US-Dollar Hebel: 10,94 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5N7L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,27 - 2,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 295,1359 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 295,1359 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 268,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,15 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.