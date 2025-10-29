    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silberpreis im Höhenflug +1,37 % auf 47,73 USD

    Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,37 % bei 47,73 USD.

    Silber steigt innerhalb von 24 Stunden um +1,37 % auf 47,73USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,93 %
    1 Monat +1,46 %
    3 Monate +24,64 %
    1 Jahr +40,57 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,55810USD. Heute notiert Silber bei 47,73USD. Ihr Einsatz wäre nun 10.130,4USD wert – ein Zuwachs von +102,61 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer einen Anstieg auf 58 Dollar erwarten und von positiven Kaufgelegenheiten berichten, warnen andere vor einer möglichen Bullenfalle und Korrekturen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg über 47 Dollar, was Hoffnung auf eine Trendwende gibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

