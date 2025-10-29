TRATON: Auftragseingang wächst trotz Markt-Herausforderungen 2025
Die TRATON GROUP erlebt ein Jahr voller Höhen und Tiefen: Während die Auftragsbücher prall gefüllt sind, kämpft der Absatz mit einem Rückgang. Ein spannender Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt die Herausforderungen und Chancen, die vor dem Unternehmen liegen.
Foto: TRATON GROUP
- Der Auftragseingang der TRATON GROUP stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 7 % auf 202.100 Fahrzeuge.
- Der Absatz fiel um 9 % auf 224.500 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
- Der Umsatz sank um 8 % auf 32,3 Milliarden Euro.
- Das bereinigte operative Ergebnis verringerte sich um 1,2 Milliarden Euro auf 2,0 Milliarden Euro, was einer operativen Rendite von 6,3 % entspricht.
- Der Auftragseingang für Busse ging um 18 % zurück, während die Nachfrage nach dem Transporter MAN TGE um 24 % stieg.
- Die TRATON GROUP erwartet für 2025 eine Umsatz- und Absatzveränderung zwischen -10 % und +0 % sowie eine bereinigte operative Rendite von 6 bis 7 %.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 9M 2025, bei TRATON ist am 29.10.2025.
Der Kurs von TRATON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,85EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.249,11PKT (+0,04 %).
-0,37 %
+3,75 %
-1,67 %
-9,91 %
-10,18 %
+110,58 %
+65,59 %
-15,05 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte