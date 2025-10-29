105 0 Kommentare TRATON: Auftragseingang wächst trotz Markt-Herausforderungen 2025

Die TRATON GROUP erlebt ein Jahr voller Höhen und Tiefen: Während die Auftragsbücher prall gefüllt sind, kämpft der Absatz mit einem Rückgang. Ein spannender Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt die Herausforderungen und Chancen, die vor dem Unternehmen liegen.

