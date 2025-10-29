    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW-Nutzfahrzeugholding Traton wird etwas pessimistischer für Marge

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton zeigt sich bei Jahreszielen zurückhaltend.
    • Umsatz fiel um 8% auf 32,3 Milliarden Euro.
    • Auftragseingang stieg um 7% auf 202.111 Fahrzeuge.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugtochter Traton wird angesichts der schwierigen Branchenlage bei ihren Jahreszielen noch etwas zurückhaltender. Bei der um Sondereffekte bereinigten operativen Marge sowie dem Mittelzufluss im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - geht Unternehmenschef Christian Levin nun vom unteren Ende der Prognosebandbreiten aus, wie Traton am Mittwoch in München mitteilte. Bei der Marge strebt das Unternehmen seit einer Gewinnwarnung im Juli 6,0 bis 7,0 Prozent an, beim Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft einen Zufluss von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro.

    In den ersten neun Monaten ging der Umsatz des Unternehmens mit den Marken Scania, MAN, International und der südamerikanischen VW Truck & Bus um 8 Prozent auf 32,3 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um über ein Drittel auf 2,04 Milliarden Euro, die entsprechende Marge sackte um 3 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent ab.

    Traton hat mit schlechterer Auslastung, Währungseffekten und höheren Zöllen zu kämpfen und steckt derzeit viel Geld in ein neues Scania-Werk in China. Der Auftragseingang im Konzern zog im Vergleich mit den schwachen Vorjahreszahlen um 7 Prozent auf 202.111 Fahrzeuge an./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 91,28 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,01 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -5,88 %/+40,63 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
