VW-Nutzfahrzeugholding Traton wird etwas pessimistischer für Marge

Traton hat mit schlechterer Auslastung, Währungseffekten und höheren Zöllen zu kämpfen und steckt derzeit viel Geld in ein neues Scania-Werk in China. Der Auftragseingang im Konzern zog im Vergleich mit den schwachen Vorjahreszahlen um 7 Prozent auf 202.111 Fahrzeuge an./men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 91,28 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,01 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -5,88 %/+40,63 % bedeutet.