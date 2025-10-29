JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch eine ermutigende Geschäftsentwicklung ohne größere Überraschungen. Der bestätigte Jahresausblick dürfte das Anlegervertrauen in eine Beschleunigung des Wachstums mit elektronischen Rezepten im Schlussquartal stärken. Dies sende auch positive Signale für den Aktienkurs in den letzten acht Wochen des Jahres./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 82,95EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



