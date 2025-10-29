Deutsche Bank sprengt Erwartungen – stärkstes Q3 seit 2007!

Die Erträge legten um sieben Prozent auf gut acht Milliarden Euro zu, getrieben vor allem vom Investmentbanking. Dort stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro. Besonders stark lief das Geschäft mit Anleihen und Währungen, das um 19 Prozent zulegte. Auch das Emissions- und Beratungsgeschäft zog um 27 Prozent an. Damit übertraf die Bank die Erwartungen deutlich und knüpfte an den Gewinnsprung im ersten Halbjahr an.

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal ihre Gewinnserie fortgesetzt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Deutschlands größtes Geldhaus erzielte von Juli bis September einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von 1,56 Milliarden Euro, rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr (1,46 Milliarden). Analysten hatten im Schnitt nur 1,34 Milliarden erwartet. Der Vorsteuergewinn stieg auf 2,45 Milliarden Euro – das beste dritte Quartal seit mindestens 2007.

CEO Christian Sewing sprach von einem Meilenstein: "Mit Rekordergebnissen im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten haben wir bewiesen, dass wir als globale Hausbank in einem sich schnell ändernden Umfeld Wert für unsere Kunden und unsere Aktionäre schaffen." Die Bank erzielte in den ersten neun Monaten einen Gesamtgewinn von 4,8 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 10,9 Prozent – nach 10,7 Prozent im Quartal. Das Ziel für 2025 liegt bei über zehn Prozent, die Kostenquote soll unter 65 Prozent sinken.

Der Umsatz für das Gesamtjahr wird laut Sewing bei rund 32 Milliarden Euro erwartet. Die Deutsche Bank hält an ihrer Prognose eines jährlichen Umsatzwachstums von 5,5 bis 6,5 Prozent zwischen 2021 und 2025 fest. Während das Investmentbanking floriert, fiel das Wachstum in anderen Bereichen verhaltener aus: Im Privatkundengeschäft stiegen die Erträge um vier Prozent, bei den Firmenkunden gingen sie leicht um ein Prozent zurück.

Die Bank profitierte von stabilen Kosten und geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle, was die Margen stärkte. Zudem meldete der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalter DWS einen Nettogewinnanstieg von 34 Prozent. Sewing sieht das Institut nach Jahren der Umstrukturierung endgültig gefestigt: "Wir sind auf Kurs, unsere finanziellen Ziele für 2025 zu erreichen." Für 2026 und darüber hinaus arbeitet der Konzern bereits an neuen strategischen Vorgaben.

Die Deutsche-Bank-Aktie profitiert von den Rekordzahlen und steigt am Mittwoch über 2 Prozent. Seit Jahresbeginn konnten dei Titel eine Steigerung von knapp 80 Prozent verbuchen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 30,30EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.





