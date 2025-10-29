Bloom Energy: Aktie explodiert nach Milliardendeal und Rekordzahlen

Der Betriebsgewinn erreichte 46,2 Millionen US-Dollar nach 8,1 Millionen im Vorjahr, das bereinigte EBITDA lag mit 59 Millionen US-Dollar fast dreimal so hoch wie 2024. Unter GAAP-Rechnungslegung blieb Bloom jedoch leicht in der Verlustzone – mit einem Minus von 23,1 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 30,4 Prozent, die Produktmargen erreichten 35,9 Prozent, im Servicebereich lag der Wert bei 14,4 Prozent. Der operative Cashflow drehte mit 20 Millionen US-Dollar ins Positive, die Liquidität belief sich auf 627 Millionen US-Dollar.

Bloom Energy hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen weit übertroffen und erstmals seit Jahren einen klaren operativen Sprung erzielt. Der Brennstoffzellenhersteller meldete einen bereinigten Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie nach einem Verlust von 0,01 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur 0,09 US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 57 Prozent auf 519 Millionen US-Dollar – ebenfalls deutlich über den Markterwartungen von 428 Millionen US-Dollar. Die Aktie sprang nachbörslich um rund 20 Prozent.

CEO und Gründer K. Sridhar sprach von einem "vierten Quartal in Folge mit Rekordumsätzen" und nannte 2025 "ein wegweisendes Jahr". Bloom profitiere von drei Trends: wachsender Energiehunger durch KI-Rechenzentren, staatliche Förderpolitik und schnellere Innovation. "Der Ausbau der KI und der damit verbundene Strombedarf machen die Vor-Ort-Stromerzeugung aus Erdgas zu einer Notwendigkeit", sagte Sridhar. Bloom produziere "auf derselben Fläche zehnmal mehr Strom als vor zehn Jahren" und will seine Präsenz über die bisherigen Kernmärkte hinaus ausweiten – in neue US-Bundesstaaten und ins Ausland.

Tipp aus der Redaktion Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

Besonders hob Sridhar neue Verträge mit Großkunden hervor – darunter Oracle, Equinix, CoreWeave und den Versorger AEP, der Rechenzentren von AWS betreibt. Zudem schloss Bloom eine strategische Partnerschaft mit Brookfield über eine Anfangsinvestition von fünf Milliarden US-Dollar: "Bloom wird der bevorzugte Vor-Ort-Anbieter für das Billionen-Dollar-Infrastrukturportfolio von Brookfield sein."

Interims-CFO Maciej Kurzymski ergänzte: "Das dritte Quartal war ein weiterer Rekord in operativer und finanzieller Leistung." Er betonte das siebte Quartal in Folge mit Gewinnen im Servicegeschäft und bekräftigte den positiven Ausblick: 2025 werde "besser ausfallen als unsere bisherige Jahresprognose". Die Produktionskapazität soll bis Ende 2026 auf zwei Gigawatt steigen – genug, um "etwa das Vierfache unseres Umsatzes von 2025 zu unterstützen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



