    JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor dem Hintergrund der globalen Zollstreitigkeiten und des Konjunkturumfelds sehr stark abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die Ergebnisstabilität in China im Fokus stehen. Sie dürfte sich 2026 dank starker neuer Modelle verbessern./rob/gl/ag

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


