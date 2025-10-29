    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Santander auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 8,691EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,50, was einem Rückgang von -12,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Santander auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach …