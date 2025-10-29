RBC stuft Santander auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 8,691EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:33 Uhr) gehandelt.



