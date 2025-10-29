JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Die Fondsgesellschaft habe starke Quartalszahlen abgeliefert, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 54,55EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



